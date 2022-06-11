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  • 11 июнь 2022 10:01
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Самаркандская клиника провела медосмотры в Джизакской области

 Самаркандская клиника провела медосмотры в Джизакской области

 

Высококвалифицированные специалисты клиники осмотрели детей, приглашенных из отдаленных кишлаков района в центральную районную поликлинику и семейную поликлинику № 3 в селе Бахмал.

 

– На основании поручений Президента, данных в ходе открытого диалога с медицинскими работниками и недавнего собрания, посвященного развитию сферы здравоохранения, мы посещаем отдаленные населенные пункты не только в Самаркандской области, но и в других регионах страны, где ведем пропаганду здорового образа жизни, осуществляем медицинский осмотр детей, – говорит главный врач 2-й клиники Самаркандского государственного медицинского университета Джамшид Шамсиев.  –В ходе нынешних обследований основное внимание уделялось выявлению детей с заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, и врожденными патологиями развития. Наши специалисты, в том числе хирург, невролог, стоматолог, педиатр, детский гинеколог, кардиолог осмотрели 632 ребенка. У 68 детей диагностированы различные хирургические заболевания, их родителям даны рекомендации для прохождения реабилитации в нашей клинике.

Уза

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