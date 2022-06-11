» » » В Ургутском районе области открылась генетическая лаборатория по выявлению наследственных заболеваний
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  • 11 июнь 2022 9:30
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В Ургутском районе области открылась генетическая лаборатория по выявлению наследственных заболеваний

Сегодня 5-6 из каждых 100 детей в мире рождаются с генетическими отклонениями, и эти дефекты сопровождаются нарушениями интеллектуального развития ребенка. Выявлено, что 5-6 % из них болеют наследственными заболеваниями, возникшими впервые и перешедшими от одного из родителей.

 

В Ургутском районе области открылась генетическая лаборатория по выявлению наследственных заболеваний

 

Участники мероприятия осмотрели 7 оснащённых комнат лаборатории и имеющееся в них оборудование. Инициатор проекта - руководитель ООО «GENMEDICAL», пишет пресс-служба вуза.

 

В частности, проведены переговоры с производителями молекулярно-генетического лабораторного оборудования и программных продуктов, а также введено необходимое ПЦР-оборудование для проведения соответствующих анализов, с использованием передового оборудования из России, Испании и Германии.

 

Отмечалось, что проект изначально позволит создать 5 рабочих мест, а в дальнейшем эта цифра увеличится в 2-3 раза. Инновационная лаборатория внесет значимый вклад в развитие медицинской генетики, ранней профилактики наследственных заболеваний не только в Ургутском районе, но и в других регионах области и республики.

 

В Ургутском районе области открылась генетическая лаборатория по выявлению наследственных заболеваний

 

Лаборатория также будет сотрудничать с ведущими зарубежными и отечественными медицинскими центрами и клиниками по проведению консультирования пациентов региона.


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