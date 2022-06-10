В таможенных органах созданы новые удобства для туристов





С начала текущего года Самаркандсую область посетили 140 302 иностранных туриста из 114 стран мира. Открыто 14 гостиниц и 28 гостевых домов. С открытием обновленного аэропорта «Самарканд» количество авиарейсов по международным направлениям увеличилось до 114 в неделю, или на 35%. Новый терминал обслуживает 1200 пассажиров в час.





Эти данные были приведены на пресс-конференции для журналистов на тему «Новые удобства, созданные для туристов в таможенных органах».





В целях создания большего удобства для гостей, туристов и пассажиров, посещающих нашу страну, в Самаркандском международном аэропорту впервые установлена система «Дистанционный таможенный контроль».





Такая система позволяет оформлять грузовые декларации за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.





В ходе пресс-конференции эксперты дали подробные разъяснения на заданные представителями СМИ вопросы. Также участников ознакомили с условиями, созданными для пассажиров в аэропорту и деятельностью таможенных органов.

Зарина Хакбердиева