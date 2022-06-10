Сотрудники СГБ пресекли незаконный оборот наркотиков

В Самаркандской области силовики провели совместную операцию. Задержаны подозреваемые в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По данным СГБ, автомобиль Nexia, за рулем которого находился житель Иштыханского района 1982 года рождения, был остановлен и досмотрен на посту ГСБДД, на границе Самаркандской и Навоийской областей.

В салоне автомобиля было обнаружено и изъято 2 килограмма 27 граммов опиума. Наркотики, ввезенные контрабандой из Таджикистана, переправлялись в Хорезмскую область для продажи.

В другом случае в автомобиле, досмотренном на посту «Чупон ота» в Самарканде у двух человек 1982 и 1996 годов рождения, проживающих в Бекабаде, было обнаружено и изъято 984 грамма гашиша.

Их подельник, житель Бекабада, 1995 г.р., трижды судимый, также был задержан в Булунгурском районе при перевозке в автомобиле Nexia 989 граммов гашиша.

В Самаркандской области был задержан и организатор группы, 1995 г.р., житель Бекабада, занимавшийся контрабандой наркотиков из Таджикистана.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие, передаетkun.uz.