А сахар тем временем дорожает…

Отсутствие сахара на прилавках, ограничения его на покупку в крупных супермаркетах именно в сезон заготовок впрок вызывают оправданное беспокойство.
Рынки и крупные торговые точки Самарканда предлагают в среднем по 15 тысяч сумов за килограмм и более 700 тысяч сумов за мешок сладкого. Но не везде он есть, пишет газета Самаркандский вестник.
Специалисты областного территориального управления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан отмечают, что на инфляционные ожидания цен на сахар на внутреннем рынке нашей страны в определенной степени повлиял рост цен в других странах СНГ. В условиях рыночной экономики, а также расширения и либерализации внешнеторгового сотрудничества страны со странами региона и другими государствами практически невозможно удержать внутренние цены, резко отличающиеся от цен в соседних странах.
Годовая потребность населения Узбекистана в сахаре составляет 650 тысяч тонн. В 2022 году производство сахара ожидается на уровне 720 тысяч тонн (на 22% больше).
В частности, объем производства сахара за пять месяцев этого года увеличился на 35 тыс. тонн, то есть на 16% больше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, повышение цены связано с внешними факторами. И, в первую очередь, это связано с проблемами транспортировки и логистикой, ростом цен на топливные ресурсы.
Бахром Курбанов, главный технолог ООО «Ангрен шакар»:
- Наше предприятие производит 1 100 тонн сахара в сутки. Это означает 360 000 тонн в год. Мы можем обеспечить население бесперебойной сахарной продукцией. У нас достаточно сырья для этого. На складах завода имеется резерв готовой продукции для населения. На предприятии продукция производится из сахарного тростника-сырца. Сырье импортируется из Бразилии, а также Мексики и Аргентины.