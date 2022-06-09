А сахар тем временем дорожает…

Отсутствие сахара на прилавках, ограничения его на покупку в крупных супермаркетах именно в сезон заготовок впрок вызывают оправданное беспокойство.

Рынки и крупные торговые точки Самарканда предлагают в среднем по 15 тысяч сумов за килограмм и более 700 тысяч сумов за мешок сладкого. Но не везде он есть, пишет газета Самаркандский вестник.

«Каждый год одно и то же. Как вырастает спрос на сахар, так сразу повышается цена на него. Почему ответственные органы не следят за искусственным завышением цен?» - жалуются потребители.

Специалисты областного территориального управления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан отмечают, что на инфляционные ожидания цен на сахар на внутреннем рынке нашей страны в определенной степени повлиял рост цен в других странах СНГ. В условиях рыночной экономики, а также расширения и либерализации внешнеторгового сотрудничества страны со странами региона и другими государствами практически невозможно удержать внутренние цены, резко отличающиеся от цен в соседних странах.

Годовая потребность населения Узбекистана в сахаре составляет 650 тысяч тонн. В 2022 году производство сахара ожидается на уровне 720 тысяч тонн (на 22% больше).

В частности, объем производства сахара за пять месяцев этого года увеличился на 35 тыс. тонн, то есть на 16% больше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, повышение цены связано с внешними факторами. И, в первую очередь, это связано с проблемами транспортировки и логистикой, ростом цен на топливные ресурсы.

Бахром Курбанов, главный технолог ООО «Ангрен шакар»:

- Наше предприятие производит 1 100 тонн сахара в сутки. Это означает 360 000 тонн в год. Мы можем обеспечить население бесперебойной сахарной продукцией. У нас достаточно сырья для этого. На складах завода имеется резерв готовой продукции для населения. На предприятии продукция производится из сахарного тростника-сырца. Сырье импортируется из Бразилии, а также Мексики и Аргентины.