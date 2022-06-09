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  • 9 июнь 2022 14:01
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В Самарканде открылся Центр дистанционной телемедицины

В Специализированной клинике детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета совместно с Kyungpook National University Hospital (KNUH) Республики Корея открылся Центр дистанционной телемедицины.

 

В Самарканде открылся Центр дистанционной телемедицины

 

Данный центр создан для обмена опытом по инновационным методам лечения в области детской хирургии, проведения дистанционных консультаций по восстановлению здоровья пациентов, пишет Уза.


– Открытие центра телемедицины в клинике станет не только новым этапом сотрудничества, но и поднимет оказание специализированной хирургической помощи населению на качественно новый уровень, – сказал ректор Самаркандского государственного медицинского университета Жасур Ризаев.
 


– Это также повысит эффективность научных исследований. Все современное оборудование для центра телемедицины привезено из Южной Кореи. 19 апреля 2019 года между Специализированной клиникой детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета и Kyungpook National University Hospital (KNUH) был подписан меморандум о взаимопонимании.


На основании этого меморандума в практике клиники выполняются эндохирургические операции. Кроме того, проводится ряд мероприятий по обмену опытом между медицинскими работниками и исследователями, оснащению клиники современным оборудованием.


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