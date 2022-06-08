В ООО «Самарканд сув таъминоти» объяснили длительные и частые отключения холодной воды

Представители ООО «Самарканд сув таъминоти» рассказали о причинах длительного отключения питьевой воды на днях в городе.

23 мая в официальной Telegram-группе городского филиала «OOO Самарканд сув таъминоти» появилась информация об отключении во многих махаллях Самарканда воды на три дня. Но большая часть города оставалась без воды почти неделю. В чём причина?

- Первое отключение было связано с заменой 1020 мм магистральной трубы от обсерватории Улугбека до Сиабского рынка на новую, - цитирует "Самаркандский вестник" слова начальника городского филиала OOO «Самарканд сув таъминоти» А. Турсунова. – Работа выполнялась инжиниринговой компанией по строительству объектов водоснабжения и канализации. Но по некоторым причинам, не успев к заявленным срокам, работа продлилась ещё на два дня. После подключения воды, спустя сутки, случилась авария на другой магистральной трубе на водозаборе Чупаната. Поэтому основная часть Самарканда осталась без питьевой воды ещё на два дня.

Было отмечено, что к устранению аварии было привлечено более 15 единиц спецтехники, в течение трёх суток там непрерывно работали почти 40 рабочих.

На вопрос о замене устаревших труб, Асатилло Турсунов сказал, что на сегодняшний день в городе Самарканде существует более 800 км магистрального трубопровода, из которых более 224 км эксплуатируются с 60-70 годов, что приводит к частым авариям.

- Со стороны государства этому вопросу уделено внимание, выделяются средства, - отметил он. - Горожане знают, что в городе идёт обновление магистральных труб. До сегодняшнего дня обновлено 804 км труб диаметром больше 100 мм. Объём работ очень большой. Для полного обновления всех систем нужно ещё несколько лет.

Отвечая на следующий вопрос, А. Турсунов сказал, что Самарканд готовится к крупным мероприятиям в этом году. Осуществляется замена не только трубопроводов, но и других коммунальных систем. В свою очередь предприятие электроснабжения тоже производит замену или ремонт своих подстанций. В связи с чем в городе отключается электричество.

- Если на водозаборе происходит колебание в электросистеме хоть на полчаса, мы не сможем подключить воду в течение всего дня, - разъяснил заместитель главного инженера городского филиала Х. Остонов. - Потому что уровень воды резко снижается и необходимо время для её набора до нужного давления.

Администрация «Самарканд Сув таъминоти» принесла потребителям свои извинения за перебои в водоснабжении и попросила целенаправленно использовать питьевую воду, а не тратить ее зря.

Напомним, что использование питьевой воды в дневное время для нужд, не связанных с питьевым и бытовым использованием, как правило, не допускается, даже при наличии счётчика. Использовать питьевую воду, к примеру, для полива растений разрешается с 00:00 до 5:00 утра только при наличии счётчика.

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