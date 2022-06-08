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  • 8 июнь 2022 18:29
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УЧС Самаркандской области ликвидировало пожар на кладбище

Пресс-служба МЧС сообщает о ликвидации пожара в Акдарьинском районе Самаркандской области.

 

Сегодня, 8 июня в 15:01 на пост районного отделения МЧС поступило сообщение о возгорании на территории кладбища «Кангли», расположенного в махалле «Мустакиллик» Акдарьинского района.

 

Два пожарных расчета были отправлены на место происшествия. Они прибыли в 15:05, а полностью пожар был ликвидирован в 15:28, передает Нуз.уз.

 

По оценке МЧС, сгорело около 4 соток площади.Причина возгорания и сумма ущерба пока не установлены. Пострадавших в данном происшествии нет.


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