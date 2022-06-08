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  • 8 июнь 2022 16:03
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В Самарканде проходит фестиваль под девизом «Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!»

Молодежный фестиваль начался с шести утра в городке Кимегарлар в городе Самарканде. По традиции состоялся пеший марафон под девизом «5000 шагов к здоровой жизни».

 

В Самарканде проходит фестиваль под девизом «Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!»

 В Самарканде проходит фестиваль под девизом «Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!»

 

В рамках фестиваля проходят различные конкурсы, интеллектуальные игры и военно-патриотические выступления, а также выставка книжной продукции и ярмарка труда.


Как сообщает информационная служба хокимията Самарканда, по окончании фестиваля состоится гала-концерт и церемония награждения самых активных участников по 10 номинациям. Мероприятие продлится два дня-8 и 9 июня.


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