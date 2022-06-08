В СамГУ внедрят опыт Массачусетского технологического института

Доцент Самаркандского государственного университета Акмаль Сафаров является руководителем гранта, финансируемого Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
В рамках данного проекта будут разработаны три новые программы в области ядерной физики - физические основы ядерных реакторов, ядерная электроника, дозиметрия и радиоэкология. Закупают необходимое лабораторное оборудование, проводят семинары-тренинги с участием зарубежных специалистов. Также запланированы стажировки профессоров-преподавателей СамГУ в ведущие вузы мира.
Доктор философии (PhD) в области физико-математических наук Акмаль Сафаров проходит стажировку в одном из ведущих вузов мира - Массачусетском технологическом институте. Молодой ученый опубликовал в 2021 году пять статей в журналах базы «Scopus».
Но для этого студентам необходимо свободно владеть английским языком и Python, к чему они и стремятся, сообщает Уза.