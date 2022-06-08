В СамГУ внедрят опыт Массачусетского технологического института

Доцент Самаркандского государственного университета Акмаль Сафаров является руководителем гранта, финансируемого Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В рамках данного проекта будут разработаны три новые программы в области ядерной физики - физические основы ядерных реакторов, ядерная электроника, дозиметрия и радиоэкология. Закупают необходимое лабораторное оборудование, проводят семинары-тренинги с участием зарубежных специалистов. Также запланированы стажировки профессоров-преподавателей СамГУ в ведущие вузы мира.





Доктор философии (PhD) в области физико-математических наук Акмаль Сафаров проходит стажировку в одном из ведущих вузов мира - Массачусетском технологическом институте. Молодой ученый опубликовал в 2021 году пять статей в журналах базы «Scopus».





- Моя цель - ознакомиться с имеющимся в Массачусетсе опытом, глубоко изучить основы ядерных реакторов и внедрить это в лаборатории в Самарканде, - говорит Акмаль Сафаров. – Здесь имеется одна из последних в мире программ для моделирования реакторов «OpenMC». Мы изучаем ее и планируем внедрить в Лаборатории ядерных реакторов, которая откроется в СамГУ. С помощью этой программы докторанты могут проводить практические исследования в рамках диссертации по моделированию ядерных реакторов.

Но для этого студентам необходимо свободно владеть английским языком и Python, к чему они и стремятся, сообщает Уза.