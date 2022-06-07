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  • 7 июнь 2022 15:07
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Кто чаще всего страдает рассеянным склерозом?

В Самарканде проходит 4-й Международный конгресс стран тюркского мира по Рассеянному склерозу. В работе форума принимают участие ученые и ведущие специалисты зарубежных стран. В центре внимания участников - диагностика, внедрение передовых технологий и повышение качества оказания медицинской помощи данной категории больным.

 

 

Рассеянный склероз часто путают с нарушениями памяти у пожилых, но в действительности заболевание чаще всего возникает у возрастной категории от 20 до 40 лет и затрагивает не когнитивные способности. Сам термин «рассеянный склероз» означает «множественные рубцы».

 

Иммунная система таких больных вырабатывает антитела, которые атакуют оболочки нервных волокон в головном и спинном мозге, содержащие миелин. Без этого вещества нервные клетки начинают хуже проводить сигналы. В результате из-за чего у человека возникают разнообразные неврологические симптомы от легкого онемения конечностей до паралича и потери зрения. Это самая распространенная причина нетравматической инвалидизации у взрослых. Болезнь имеет прогрессирующее течение, сопровождаясь ремиссиями и обострениями.

 

Шереф Демиркая, участник конгресса (Турция) : «В числе факторов, провоцирующих начало болезни- травмы спины и головы. Мы не можем сейчас назвать цифры или страну, где зафиксировано больше всего больных. Несмотря на то, что лекарства, которое раз и навсегда избавило бы от рассеянного склероза, не существует, ученые не прекращают изучать причины его возникновения, механизмы развития, в зависимости от типа течения заболевания подбирать терапию, призванную уменьшить  проявление симптомов и снизить число рецидивов. И данный конгресс является прекрасной возможностью для обмена опытом в этом направлении".

 

Согласно озвученным в ходе конгресса данным, в нашей стране зарегистрировано 1003 пациента с рассеянным склерозом. Практика показывает, что неприятные симптомы этого заболевания можно достаточно успешно купировать и, тем самым предотвратить снижение качества жизни и продуктивности больных. Хорошие результаты достигнуты и в ранней диагностике данной аутоиммуной патологии.

 

Участниками будут представлены    результаты новейших исследований и инноваций в области интегративного подхода в диагностике, лечении, реабилитации больных с рассеянным склерозом.  Планируется проведение двух десятков сессий и выступление, порядка, ста докладчиков. Работа 4 –го Международного конгресса стран тюркского мира по Рассеянному склерозу продлится до 10 июня.

 

Зарина Хакбердиева


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