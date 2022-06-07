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  • 7 июнь 2022 12:15
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В Самарканде создается институт высшего спортивного мастерства, который будет готовить тренеров и судей

Президент подписал постановление «О мерах по организации деятельности института высшего спортивного мастерства». Вуз станет готовить тренеров, судей, селекционеров и других специалистов по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Об этом пишет Нуз.уз.

 

В Самарканде создается институт высшего спортивного мастерства, который будет готовить тренеров и судей

 

 

Адрес нового института — город Самарканд, улица Ибн Сино, дом 17а. Обучаться в нем выпускники системы профессионального образования станут три года. Молодых членов национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта примут на учебу на основе государственного гранта. Окончив вуз, они получат диплом государственного образца, который признается в стране документом о высшем образовании.

 

Планируется, что институт станет готовить высококвалифицированные кадры в области физической культуры и спорта, включая мастеров спорта Узбекистана международного класса, мастеров спорта Узбекистана и кандидатов в мастера спорта Узбекистана. Студенты будут участвовать в республиканских и международных соревнованиях, а также войдут в спортивный резерв и состав национальных сборных команд в своем направлении. Перспективные выпускники отправятся на учебу в зарубежные спортивные и научно-исследовательские учреждения.

 

Учеба в вузе начнется с 2023/2024 учебного года. Прием будет вестись на основе спортивных результатов выпускников Олимпийских и Паралимпийских колледжей, получивших хорошие и отличные оценки. Государственной комиссией по приему на учебу в образовательные учреждения будут сформированы параметры приема студентов в Институт в качестве государственного заказа исходя из особенностей каждого вида спорта: весовой категории, количества спортсменов, включая женщин-спортсменок, числа игроков в командных видах спорта.

 

Институту разрешено самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы и программы, делая упор не на теорию, а на практические занятия. Также вуз может самостоятельно нормировать учебную нагрузку профессоров-преподавателей, стимулировать ведение тренерами и педагогическими работниками учебно-методической и научно-исследовательской работы, внедрять традицию «устоз-шогирд».

 

К учебно-тренировочным процессам в институте планируется привлекать главных тренеров национальных сборных команд. В течение всего года студенты будут участвовать в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях.


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