Самарканд победил в двух номинациях на международном саммите в Сингапуре

В Сингапуре прошел саммит «Halal in Travel — Global Summit 2022», посвященный восстановлению и развитию туристического рынка мусульманского мира. На нем выступил заместитель премьер-министра республики Узбекистан, министр тризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.

По сообщению пресс-службы Министерства туризма и культурного наследия, Самарканд в рамках глобального саммита «Halal in Travel Awards» стал обладателем премий «Адрес исламского наследия года» и «Самый развивающийся мусульманский город года». Также Узбекистан вошел в десятку сильнейших «World Muslim Travel Index», ежегодно публикуемую «CrescentRating».

При разработки данного рейтинга учитывались более сорока критериев, такие как политика открытости страны для туристов, созданные условия для туристов-мусульман, уровень пропаганды и маркетинга, доведения до туристов исламского наследия. Руководитель «CrescentRating» Фазал Бахардин, отдельно остановившись на показателях нынешнего года, признал, что Узбекистан является быстро поднявшейся в рейтинге страной и может служить примером для других стран.

Было отмечено, что благодаря отдельному вниманию, оказываемому туристическому сегменту в нашей стране со стороны Президента, в частности паломническому туризму, Узбекистан занял важное место в мире на рынке мусульманского туризма.