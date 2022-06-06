» » » Самарканд победил в двух номинациях на международном саммите в Сингапуре
﻿
  • 6 июнь 2022 8:35
  • 168

Самарканд победил в двух номинациях на международном саммите в Сингапуре

В Сингапуре прошел саммит «Halal in Travel — Global Summit 2022», посвященный восстановлению и развитию туристического рынка мусульманского мира. На нем выступил заместитель премьер-министра республики Узбекистан, министр тризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов. 

 

Самарканд победил в двух номинациях на международном саммите в Сингапуре

 

По сообщению пресс-службы Министерства туризма и культурного наследия, Самарканд в рамках глобального саммита «Halal in Travel Awards» стал обладателем премий «Адрес исламского наследия года» и «Самый развивающийся мусульманский город года». Также Узбекистан вошел в десятку сильнейших «World Muslim Travel Index», ежегодно публикуемую «CrescentRating».

 

При разработки данного рейтинга учитывались более сорока критериев, такие как политика открытости страны для туристов, созданные условия для туристов-мусульман, уровень пропаганды и маркетинга, доведения до туристов исламского наследия. Руководитель «CrescentRating» Фазал Бахардин, отдельно остановившись на показателях нынешнего года, признал, что Узбекистан является быстро поднявшейся в рейтинге страной и может служить примером для других стран. 

 

Было отмечено, что благодаря отдельному вниманию, оказываемому туристическому сегменту в нашей стране со стороны Президента, в частности паломническому туризму, Узбекистан занял важное место в мире на рынке мусульманского туризма.


Похожие статьи:
﻿
Для людей с ограниченными возможностями организуют поездки в Самарканд

Для людей с ограниченными возможностями организуют поездки в Самарканд

Новости Самарканда
﻿
Узбекистан-Корея: в Самарканде прошел симпозиум по устойчивому управлению культурным наследием в Узбекистане

Узбекистан-Корея: в Самарканде прошел симпозиум по устойчивому управлению культурным наследием в Узбекистане

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Самарканд и Бухара входят в топ-3 древних исторических городов СНГ, популярных у туристов

Самарканд и Бухара входят в топ-3 древних исторических городов СНГ, популярных у туристов

Новости Самарканда / Туризм
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика