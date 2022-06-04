В Самарканде пошел фестиваль йоги

На площади Регистан в Самарканде совместно с Главным управлением развития спорта Самаркандской области и Международной федерацией йоги прошел фестиваль к Международному Дню йоги, который состоится 21 июня. Открытый мастер-класс на свежем воздухе провел господин Рахул Мишра— специально приглашенный инструктор из Индии.





В фестивале приняли участие более 100 общественных активистов. На самом деле, фестиваль йоги-не только интересное, но и полезное мероприятие. Оно побуждает молодых и старых обратить внимание на свое здоровье.





Йога – древнейшая практика, которая помогает привести в баланс все жизненно важные функции организма независимо от возраста и телосложения. Кстати, отметим, организация йога-фестивалей в регионах Республики является логическим продолжением двустороннего сотрудничества Узбекистана и Индии в области спорта, организации массовых мероприятий в сфере йоги и обмена опытом между спортивными тренерами двух стран.

Зарина Хакбердиева