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  • 4 июнь 2022 22:23
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В Самарканде пошел фестиваль йоги

 
На площади Регистан в Самарканде совместно с Главным управлением развития спорта Самаркандской области и Международной федерацией йоги прошел фестиваль к Международному Дню йоги, который состоится 21 июня. Открытый мастер-класс на свежем воздухе провел господин Рахул Мишра— специально приглашенный инструктор из Индии.

В фестивале приняли участие более 100 общественных активистов. На самом деле, фестиваль йоги-не только интересное, но и полезное мероприятие. Оно побуждает молодых и старых обратить внимание на свое здоровье.

Йога – древнейшая практика, которая помогает привести в баланс все жизненно важные функции организма независимо от возраста и телосложения. Кстати, отметим, организация йога-фестивалей в регионах Республики является логическим продолжением двустороннего сотрудничества Узбекистана и Индии в области спорта, организации массовых мероприятий в сфере йоги и обмена опытом между спортивными тренерами двух стран.
 
Зарина Хакбердиева

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