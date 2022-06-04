SOS-Детские деревни: каждый ребенок под защитой государства

Ассоциация SOS –Детские деревни Узбекистана. Это социальный институт, который охватывает, воспитывает и готовит сотни малообеспеченных детей, оставшихся без попечения родителей, к взрослой самостоятельной жизни. Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку молодежи, чувство ответственности за свое будущее. В учреждении SOS-мамы и специалисты стараются развивать каждого ребенка по интересам, применяя индивидуальный подход. Тему продолжим на примере самаркандского филиала ассоциации.





Здесь в 13 SOS-семьях в настоящее время воспитываются 73 ребенка. Они получают комплексные услуги, направленные на создание семейного уюта. В самаркандской деревне детям помогают развиваться умственно, эмоционально и физически в семье или в среде, близкой к семейной, а также в других формах альтернативного ухода.





Приоритет отдается формированию у детей трудовых навыков, обеспечению получения ими общего среднего образования, созданию условий для самостоятельного выбора ими профессии.





–В целях воспитания молодежи в духе патриотизма Президентом страны поставлен ряд задач,-говорит Шавкат Омонов, старший офицер Самаркандского областного управления Национальной гвардии . -В частности, детские дома семейного типа и дома ребенка закреплены за Национальной гвардией. Кроме того, установлено сотрудничество с детскими деревнями. На сегодняшний день в Самаркандской области действует одна SOS детская деревня и 9 семейных детских домов. Со стороны самаркандского отделения Национальной гвардии прикреплены психологи, чтобы в будущем воспитывать каждого ребенка в духе патриотизма, обогатить его духовную среду.





Севинч Каримова. Она усердно изучает родной язык, литературу, историю и иностранные языки. Мечтает о многом. Помимо учебы, Севинч интересуется и вышиванием, является частым посетителем кружков, организованных сегодня в детской деревне.





–Здесь я научилась кроить, шить платья по своему дизайну,-делится Севинч Каримова . -Для этого у нас есть все-современные швейные машинки, необходимая фурнитура, вовремя предоставляется сырье. Мы шьем одежду для всех девочек деревни. На самом деле я интересуюсь журналистикой. В будущем это будет основной моей профессией. Кроме того, для себя я решила освоить и секреты швейного мастерства.





Самаркандский филиал ассоциации сегодня имеет все удобства и условия для детей, оставшихся без попечения родителей. В 13 благоустроенных домах учреждения живут семьи по 6-7 мальчиков и девочек. Мальчики заняты в спортивных и интеллектуальных кружках, а девочек учат готовить и заниматься домашним бытом. Словом, каждый ребенок находится под защитой государства.

Зарина Хакбердиева