Развитие проектов по плодоовощеводству

В стране особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, внедрению новых технологий и инновационных разработок в отрасли, увеличению объемов и ассортимента продукции, повышению ее востребованности на внутреннем и внешнем рынках. На эти цели направлены важные инициативы и масштабные реформы. Тему продолжим на примере текущей деятельности предприятий плодоовощного кластера, созданных в Самаркандской области при поддержке международных финансовых институтов.





При участии Азиатского банка развития по области разработано и реализуется 40 проектов общей стоимостью- 37,4 млн долларов. В их числе кластер в Булунгурском районе. Стоимость проекта, реализуемого с американскими партнерами, составляет 1 млн 300 тысяч долларов. Предприятие начало свою деятельность с создания интенсивных садов на тысяче гектаров холмистых и малопродуктивных земель Булунгурского района, затем перешло к сортировке, упаковке и хранению сельхозпродукции, а на следующих этапах к ее экспорту. В настоящее время здесь сортируется и упаковывается ежегодно 20 000 тонн фруктов и овощей Важно отметить, что большая часть продукции экспортируется. Здесь трудятся 100 постоянных и 400 сезонных работников





-На полученные средства мы приобрели новейшее оборудование,-говорит Фарход Кочкаров, коммерческий директор предприятия. - К примеру, оборудование по сортировке черешни итальянского производства автоматически сортирует и отсеивает ягоду. Благодаря эффективной работе постепенно увеличили объем экспорта, создали еще 100 новых рабочих мест. В распоряжении нашего кластера 1400 гектаров земли. Кроме того, 500 гектаров отведено под выращивание овощей. Черешню в основном экспортируем в Корею, Китай, Россию, замороженную продукцию в Украину и Беларусь. В реализацию совместного проекта инвестировано 20 миллионов долларов. Сумма собственных средств составляет 15 миллионов долларов.





Готовая продукция упаковывается в специальную тару и хранится в холодильных и морозильных камерах. Все процессы строго контролируются и проводятся в установленном порядке, современное технологии позволяют максимально сохранять все вкусовые качества продукции, которая, в свою очередь, пользуется большим спросом в Китае, Корее, ОАЭ, Казахстане и Европейских странах.





-Раньше это место считалось заброшенным,-рассказывает Инобат Кушакова . -Никто не мог подумать, что здесь построят заводы на основе современных технологий. Очень довольна тем, что работаю здесь. Все оборудование на заводе современное.





Еще один кластер, созданный в рамках проекта стоимостью Предприятие, специализирующееся на овощеводстве, получило более 800 тысяч долларов. Он специализируется на выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции. Капуста, болгарский перец и другие овощи выращиваются на землях к территории предприятия, здесь же перерабатываются и отправляются на экспорт.

Зарина Хакбердиева