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  • 2 июнь 2022 21:20
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Как отметили День защиты детей

Центральный парк культуры и отдыха имени А.Навои в Самарканде с раннего утра был полон людьми. Сказочные герои, яркие инсталляции, концертная программа. Гостей города и участников мероприятия впечатлили и выступления актеров областного кукольного театра.

 


Практически в каждом уголке парка организованы развлекательные и познавательные площадки, для того, чтобы доставить детям много радости и улыбок, сделать праздник поистине незабываемым. Так, например, учащиеся спецшкол Самарканда с энтузиазмом соревновались по различным видам спорта-теннис, шахматы, каратэ. Внимание прохожих привлекли и развернувшиеся выставочные павильоны, где были представлены лучшие образцы работ школьников.

 

По данным городской администрации, детский праздник в регионе продлится до позднего вечера. Праздничные локации организованы практически во всех уголках Самарканда. Но, основное массовое гуляние проходит по улицам Алишера Навои и Камола Ататюрка в Самарканде. Здесь организованы развлекательные и познавательные площадки, для того, чтобы доставить детям много радости и улыбок, сделать праздник поистине незабываемым. Также в честь Международного дня защиты детей в кинотеатре «Шарк Юлдузи» пройдут бесплатные кинопоказы на узбекском языке.

 

Зарина Хакбердиева


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