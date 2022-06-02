Высшая школа бизнеса и предпринимательства: обучающий семинар по повышению квалификации

Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан организовала очередные 3-х дневные обучающие семинары с участием 215 помощников хокимов, работающих в городе Самарканде.





В повышении квалификации слушателей приняли участие опытные профессора и преподаватели Высшей школы бизнеса и предпринимательства и Самаркандского института экономики и сервиса.





Во время семинара тренеры объяснили суть государственной политики и реформ, проводимых правительством для эффективной организации деятельности помощников хокимов, развития предпринимательства в махаллях. Подчеркнуто, что помощники хокима являются главным «локомотивом» махалли в определении «точки роста» каждого схода граждан, что требует новых знаний и инновационных подоходов.





По окончании 3-х дневного семинара 215 помощников хокима были награждены сертификатами.

Зарина Хакбердиева