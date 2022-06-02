Проблема самоубийств в нашей стране настолько перегружена моралью, менталитетом и религией, что о ней стараются не говорить. Но молчание не меняет действительности, а порой даже усугубляет ситуацию. С начала года (данные за 4 месяца) в области зарегистрировано 53 случая суицида среди женщин. Этот показатель по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 15 случаев. Мы попытались пролить немного света в этом мрачном вопросе и спросили у специалистов, что заставляет женщин совершить самоубийство и возможно ли предотвратить суицид?

О чём умалчивают женщины?

Зебинисо РАХМАНОВА,

заместитель хокима области,

руководитель управления

по делам семьи и женщин:

«Несмотря на то, что статистика суицида с начала года снизилась, эта проблема остается актуальной. Анализ показывает, что основная часть женщин совершает суицид по причине семейных разногласий, которые не были разрешены вовремя.

Причины самоубийства могут быть самыми разными, но общее у них одно – человек в результате кризисной ситуации чувствует, что не может справиться с ней, находится в глубокой затяжной депрессии. Проблема заключается в том, что зачастую ни сам человек, ни его близкое окружение не воспринимает это состояние всерьез, объясняя это апатией, отсутствием желания что-то делать, ленью, плохим настроением.

Проблем накопилось много. Об этом говорит и рост преступности среди женщин, и частые случаи суицида. Поэтому Указом Президента от 2 марта вновь создан Государственный комитет по делам семьи и женщин с территориальными подразделениями. Документом предусмотрено организовать в каждой махалле должности женской активистки. Последняя работает с семьями, изучает проблемы изнутри, помогает нуждающимся женщинам.





Но трудность в том, что наши женщины не выносят ссор из избы и долгие годы терпят унизительное отношение к себе. Они предпочитают молчать и, не найдя выход из ситуации, решаются покончить жизнь самоубийством.

Свою работу в новой должности я начала с анализа причин такого поведения женщин. Конечно, каждый случай индивидуален и нет единого способа предотвратить суицид. Совсем недавно мы изучили семейное положение женщины, совершившей самоубийство. На протяжении долгих лет она подвергалась психологическому насилию со стороны своего свекра, который следил за ней, когда та принимала душ, находилась одна в комнате и т.д. Молодая невестка, боясь непонимания и осуждения, не могла рассказать о поведении свекра ни мужу, ни свекрови. Последней каплей стало изгнание свекром и мужем из дома невестки с двумя детьми. Погостив у матери, невестка вернулась к супругу и умоляла впустить их, но тот не впустил жену и детей в комнату, женщине с детьми пришлось ночевать на террасе во дворе. Не выдержав жизненных испытаний, женщина повесилась в сарае.

Инцидент раскрылся после смерти женщины. О предполагаемой причине суицида в ходе расследования рассказали сыновья женщины, которые замечали посягательства со стороны дедушки.

Еще один трагический инцидент произошел 29 марта. Второкурсница выбросилась из окна девятого этажа общежития Самаркандского государственного университета, расположенного на улице Спитамена. Следствие по данному делу продолжается, но по полученным предварительным данным причиной стало расторжение помолвки.

Как видите, причины сугубо индивидуальные и обычно они умалчиваются.

Но есть другая категория женщин, которая совершает самоубийство, чтобы напугать родственников. Конечно, их меньшинство, но был случай, когда женщина выпила несколько капель уксуса, чтобы привлечь внимание свекрови, которая всячески издевалась над невесткой.





В завершение хочу привести серьезный факт, подтвержденный научными исследованиями, - освещение самоубийств в сенсационном ключе средствами массовой информации, в частности, в новостных сюжетах, может привести к росту числа самоубийств подражающего характера, то есть сработает эффект Вертера. Такому эффекту в большей степени подвержены молодые люди и лица, переживающие нестабильное состояние. Они с большей вероятностью склонны соотносить свои трудности и проблемы с персонажем и испытывать на себе негативные последствия.

Поможет комплексный подход

Дилора ХОТАМОВА,

заместитель начальника управления профилактики правонарушений, начальник отдела по вопросам женщин УКД ОВД г. Самарканда, подполковник:

«Самоубийства совершаются людьми различных возрастных групп. Пару лет назад суицид наблюдался у подростков, сейчас эта тенденция среди женщин и девушек. Несомненно, каждое самоубийство или его попытка – серьезное трагическое событие, которое влияет на жизнь семей, в которых это происходит.

Мне кажется, для профилактики суицидов могут применяться несколько подходов. Безусловно, один из них – обращение к специалистам – психологам, психотерапевтам, которые могут помочь человеку справиться с депрессией, трудной жизненной ситуацией, помочь активизировать свои жизненные силы и найти выход. Второй подход – это обращение к близким людям – друзьям, родственникам и, в целом, неравнодушным и внимательным людям, которые могут помочь и поддержать человека в трудной ситуации.

По большей части мы работаем с женщинами, которые пытались совершить самоубийство, но попытка, к счастью, не удалась. В беседе с женщинами я пытаюсь объяснить, что самоубийство не является нормальным способом решения проблем, и это далеко не единственная возможная реакция на тяжелые переживания или неблагоприятные жизненные обстоятельства.

Предупреждение суицидов требует комплексного подхода, концентрации усилий всех институтов – семьи, махалли, школы, правоохранительных органов. Это не означает, что все перечисленные специалисты должны иметь квалификацию суицидолога, но умение распознавать проблемы людей на ранних этапах помогают предупредить риск совершения самоубийств.

Также у нас распространено мнение о том, что целью психологов и психотерапевтов, которые работают в психоневрологических диспансерах, является взять человека на учет или поставить крест на его судьбе, назвав какой-нибудь психиатрический диагноз. Это не так. Их настоящей целью является оказание помощи людям, которые попали в трудную ситуацию, причем помощи правильной, грамотной и бесплатной.

Мне кажется, что помочь людям можно, лишь поднимая проблему на государственном уровне, говоря о суицидах в СМИ, развеивая мифы о психологах и психотерапевтах. Нужно избавиться от стигматизации суицидов и просто начать говорить, быть рядом с близкими, замечать их сигналы – каждый предпринятый шаг, возможно, спасет чью-то жизнь».

О чём говорит статистика?

Согласно данным, полученным от областного управления по делам семьи и женщин, рост суицида среди женщин наблюдается в Кошрабадском и Ургутском районах. Тройку лидеров замыкает г. Самарканд. Наименьшее количество самоубийств зафиксировано в Нурабадском и Пахтачийском районах.