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  • 2 июнь 2022 12:26
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Обсуждены вопросы подготовки кадров в области ветеринарии и животноводства

Ветеринария и животноводство, играющие важную роль в экономике страны, являются приоритетным направлением в удовлетворении потребностей населения в экологически чистых, качественных продуктах питания, а также в обеспечении занятости населения.

 


Реформы в сфере, несомненно, потребуют обеспечения ветеринарной системы квалифицированными кадрами. Это было подчеркнуто на обучающем семинаре на тему «Достижения и будущие задачи в подготовке кадров в области ветеринарии и животноводства», проведенном в Самаркандском университете ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

 

В семинаре приняли участие представители более 10 высших учебных заведений и 33 техникумов- специалисты сферы сельского хозяйства, животноводства и ветеринарии. Обсуждены возможности подготовки кадров в данной области.

 

Как было отмечено, в соответствии с программой развития университета с 2022-2023 учебного года планируется постоянно совершенствовать квалификационные требования, учебные планы, научные программы исходя из требований работодателей, организаций и кластеров. В этом направлении уже начаты научные исследования.

 

Далее участники ознакомились с деятельностью учебно-научных лабораторий университета, а также с результатами научных исследований, достижениями, инновациями и их эффективностью. По мнению экспертов, это будет способствовать повышению потенциала молодых специалистов в области ветеринарии, дальнейшему совершенствованию учебной и научной деятельности.

 

Зарина Хакбердиева

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