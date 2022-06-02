В Самарканде задержаны лица за попытку продать земельный участок за 65 тысяч долларов США

В УВД Самаркандской области с заявлением обратился гражданин М.А. Мужчина пояснил, что, когда он намеревался приобрести земельный участок в Пастдаргомском районе с целью постройки теплицы для занятия предпринимательской деятельностью, он познакомился с гражданином Д.М., который представился ему сотрудником Пастдаргомского районного филиала Ккадастровой палаты. Тот, в свою очередь, сказал, что сведет его со своим знакомым Б.С., который имеет участок земли для продажи.

При встрече Б.С. заявил, то владеет земельным участком сельскохозяйственного значения площадью 70 соток, находящимся в резерве хокимията, расположенным на территории махалли «Турттом» Пастдаргомского района, и временно использует его для выращивания сельскохозяйственной продукции, а также то, что продает его за 65 тысяч долларов США, а Д.М. заявил, что оформит кадастровые документы на эту землю за 3 тысячи долларов США. Таким образом они требовали у М.А. 33 тысячи долларов США от условленной суммы. В связи с этим автор заявления просил принять законные меры в отношении данных граждан.

На основании данного заявления сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Отделения по борьбе с хищением земельных ресурсов Отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ОУР УВД Самаркандской области, Управления СГБ Самаркандской области, а также Отдела по предупреждению хищения земельных ресурсов прокуратуры Самаркандской области было проведено совместное оперативное мероприятие. В ходе него в общественном пункте питания, расположенном в махалле «Беклар» Пастдаргомского района, граждане Д.М. и Б.С. были задержаны с вещественными доказательствами при получении от автора заявления 32 тысяч долларов США в качестве аванса от условленной суммы в 68 тысяч долларов США.

По факту прокуратурой Пастдаргомского района в отношении Д.М. и Б.С. возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.