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  • 2 июнь 2022 1:54
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В Самарканде предприниматель запустил солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 60 кВт

В Самарканде предприниматель запустил солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 60 кВтВ Узбекистане продолжается реализация проектов по внедрению возобновляемых источников энергии. Минэнерго рассказало о проводимых работах по их установке в целях экономии топливно-энергетических ресурсов и обеспечения бесперебойного электроснабжения. Об этом пишет UzReport.

 

В частности, построена и сдана в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая электростанция мощностью 60 кВт для электрооборудования системы интенсивного садово-полевого орошения ООО «Охалик Голден Гарден Фрут», работающей в махалле «Туккизбой» Джамбайского района Самаркандской области. В результате реализации данного проекта можно сэкономить 43,2 тыс. кВтч (19,44 млн. сумов) электроэнергии в год.

 

«В результате реализации данного проекта удастся сэкономить 43,2 тыс. кВтч (19,44 млн. сумов) электроэнергии в год», - уточнили в ведомстве.


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