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  • 1 июнь 2022 10:57
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В Самарканде на свадьбе произошло массовое отравление

В Самарканде на свадьбе произошло массовое отравление В Джамбайском районе Самаркандской области произошло массовое отравление на свадьбе. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу областного УВД.

 

Гражданам, присутствовавшим на празднике, стало плохо после того, как они поели свадебную еду.

 

Согласно данным, 14 человек были направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием здоровья. Также в семейном врачебном пункте проходят лечение пять пациентов с легким типом отравления.

 

По данному факту проводятся предварительные следственные действия.


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