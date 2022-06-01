В Самарканде на свадьбе произошло массовое отравление

В Джамбайском районе Самаркандской области произошло массовое отравление на свадьбе. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу областного УВД.

Гражданам, присутствовавшим на празднике, стало плохо после того, как они поели свадебную еду.

Согласно данным, 14 человек были направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием здоровья. Также в семейном врачебном пункте проходят лечение пять пациентов с легким типом отравления.

По данному факту проводятся предварительные следственные действия.