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  • 31 май 2022 23:25
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Могила мясника Ходжи Мухаммада Катонгу.

Наверное, мало кто знает, что на территории площади и ансамбля Региста́н, прямо напротив входа медресе Шердо́р стоит могила мясника Ходжи Мухаммада Катонгу. 
 

Среди экскурсоводов, появился довольно распространённый миф, согласно которому, эта могила принадлежит некому мяснику, который якобы кормил мясом строителей медресе Шердор, обрёл уважение среди строителей и инициаторов строительства, и впоследствии был удостоен чести быть похороненным у входа в это медресе.
 
На самом же деле, могила появилась задолго до строительства нынешних трёх медресе ансамбля Регистан. Также некоторые ошибочно считали, что могила принадлежит Ялангтушу Бахадуру — военачальнику и государственному деятелю времён Бухарского ханства.
 
Вместе с остальными архитектурными, археологическими, религиозными и культурными памятниками Самарканда древний мазар входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд — перекрёсток культур».
 
Зарина Хакбердиева

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