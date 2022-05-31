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  • 31 май 2022 19:19
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О деятельности SOS -Детской деревни

Завтра, 1 июня, во всем мире, в том числе и в Узбекистане, будет отмечаться Международный день защиты детей. Торжества по случаю этого праздника в Самарканде уже начались. И сейчас в данное время мы находимся в SOS Детской деревне г.Самарканд.
 

Говоря об истории создания, можно сказать, что самаркандский филиал ассоциации был создан в 2005 году. В настоящий момент здесь проживают свыше 70 детей. Это – негосударственная некоммерческая благотворительная организация, работающая в области социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных попечительства родителей или находящихся под риском потери родителей. 

В деревне созданы условия, максимально приближенные к домашней обстановке. На территории деревни построены 21 небольших здания, из них в  14 проживают сос-семьи. На воспитание каждой сос-маме даётся от 4 до 6 детей. В этих домиках они вместе живут, кушают, занимаются, то есть, все как в обычной семье.

В завершении хотелось бы отметить, пообщавшись с сотрудниками и воспитанниками деревни, мы убедились в том,что здесь на самом деле подрастает счастливое поколение, которые уверенно заглядывает в будущее, ставить перед собой перспективные планы. И все это ради одной благородной цели- процветания нашего государства.
 
Зарина Хакбердиева

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