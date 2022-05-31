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  • 31 май 2022 14:09
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Торжественное открытие кафедры хирургии полости рта и дентальной имплантологии СамГМУ

Состоялось торжественное открытие кафедры стоматологического факультета «Хирургия полости рта и дентальная имплантология» Самаркандского государственного медицинского университета. На кафедру проходят обучение студенты старших курсов стоматологического и других факультетов университета.

 

Торжественное открытие кафедры хирургии полости рта и дентальной имплантологии СамГМУ

 

На торжественном открытии кафедры ректор Университета профессор Жасур Ризаев отметил, что приоритетной целью администрации вуза является укрепление материально-технической базы и качественное улучшение проведения учебного процесса, создание достойных условий для преподавателей и студентов. Выступившие сотрудники кафедры и студентыпоблагодарили руководство института за созданные условия.

 

Торжественное открытие кафедры хирургии полости рта и дентальной имплантологии СамГМУ

 


Капитальный ремонт позволил превратить кафедру в современную учебно-лечебную базу. Здесь созданы 5 лечебных кабинетов, комната рентгена, 7 учебных аудиторий, вместительный лекционный зал, также все учебные и лечебные комнаты оборудованны самой современной медицинской техникой.


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