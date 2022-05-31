Владелец "дома-монстра" в Самарканде заявил, что уникальный проект подготовили японцы

Владелец "дома-монстра" в Самарканде заявил, что уникальный проект возведения этого здания подготовили японцы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Уза.

Напомним, что в соцсетях уже несколько дней подряд пользователи обсуждают высотное здание, расположенное возле Самарканда. Не иначе как "дом-монстр" его и не называют. Действительно, если посмотреть на видео, становится страшно за будущих жителей этого здания, которое словно качается на ветру и выглядит крайне непропорционально.





"Вопрос об этом здании возник не вчера и не сегодня. Администрация Самаркандского района и владелец здания судятся с 2015 года. Причина в том, что строительство дома велось без оформления градостроительной документации", – отметил начальник Самаркандской областной строительно-контрольной инспекции Саъдулла Зиёдуллаев.

По его словам, у владельца отсутствует решение хокима Самаркандского района о выдаче разрешения на строительство или разрешения районного управления строительства, а также другие документы.

"Во время строительства инспекторами несколько раз были даны указания остановить работы, но владелец никак не отреагировал. Я сам недавно вошел в это здание. Добрался до девятого этажа, а подняться выше побоялся. По словам владельца здания, проект подготовили японцы. Но, по нашему мнению, при возведении данного объекта существующие требования и нормы строительства были нарушены. Подвал и первый этаж здания гражданин намерен использовать под холодильные склады, второй, третий и четвертый этажи – под магазины, а верхний этаж – под гостиницу. Это не соответствует никаким нормам", – подчеркнул он.

В отношении планировки данного здания свое заключение предоставили специалисты Министерства строительства, отметив, что при изучении сейсмического состояния здания они выявили, что оно не соответствует установленным нормам и техническим требованиям.