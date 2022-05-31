Владелец "дома-монстра" в Самарканде заявил, что уникальный проект подготовили японцы

Владелец "дома-монстра" в Самарканде заявил, что уникальный проект возведения этого здания подготовили японцы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Уза.
Напомним, что в соцсетях уже несколько дней подряд пользователи обсуждают высотное здание, расположенное возле Самарканда. Не иначе как "дом-монстр" его и не называют. Действительно, если посмотреть на видео, становится страшно за будущих жителей этого здания, которое словно качается на ветру и выглядит крайне непропорционально.
По его словам, у владельца отсутствует решение хокима Самаркандского района о выдаче разрешения на строительство или разрешения районного управления строительства, а также другие документы.
В отношении планировки данного здания свое заключение предоставили специалисты Министерства строительства, отметив, что при изучении сейсмического состояния здания они выявили, что оно не соответствует установленным нормам и техническим требованиям.