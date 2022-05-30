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  • 30 май 2022 19:42
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Житель Ургута, перевозивший около 1 килограмма опиума, задержан в Джизаке

Житель Ургута, перевозивший около 1 килограмма опиума, задержан в ДжизакеУстановлено, что наркотик ему продал житель Бахмальского района, который контрабандой перевез его в Узбекистан из Таджикистана.

 

По данным информационной службы УВД Джизакской области, в результате проведенных оперативных мероприятий в регионе выявлены случаи попыток выращивания и сбыта наркотиков в Мирзачульском, Шараф-Рашидовском, Бахмальском районах и городе Джизаке.

 

В частности, при осмотре у жителя Ургутского района Самаркандской области в махалле «Узунбулак» Бахмальского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили в полиэтиленовом пакете 968,79 граммов опия.

 

По версии предварительного следствия, мужчина из Ургута купил наркотик у жителя махалли «Узунбулак» Бахмальского района. В этот же день при осмотре дома и подсобных хозяйств продавца, у него в качестве вещественных доказательств изъяты полиэтиленовые пакеты с остатками опия и 2 ножа.

 

Выяснилось, что гражданин 20 мая текущего года контрабандой переправил через государственную границу наркотики из Республики Таджикистан, минуя таможенный контроль. Продавец и покупатель опиума заключены под стражу.

 

Кроме того, при осмотре дома и двора жителя ССГ «Мирзадала» Мирзачульского района выяснилось, что он выращивал 11 кустов конопли.

 

При осмотре дома другого жителя ССГ выяснилось, что в его саду росло 312 опийных маков.

 

При осмотре в доме жителя махалли «Ёшлик» Шараф-Рашидовского района было обнаружено 8 кустов конопли.

 

По всем вышеуказанным делам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

 

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