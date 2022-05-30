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  • 30 май 2022 17:33
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Немецкий культурный центр навестил "солнечных" детей

 
 
Специализированная школа развития и социальной адаптации детей «Центр человека с синдромом Дауна» совместно с Самаркандским областным немецким культурным центром организовали мероприятие в поддержку солнечных детей, а также подготовили специальную программу. Мероприятие было приурочено Международному дню защиты детей.

«Самаркандский областной немецкий культурный центр ежегодно отмечает Международный день защиты детей, ведь дети - это наше богатство, за нашими детьми - будущее. Проведение таких мероприятий для Самаркандского областного немецкого культурного центра стало традицией.
 
"В этом году мы, как и всегда решили отметить этот праздник вместе с Центр человека с синдромом Дауна. Желаем всем крепкого здоровья, бодрости и благополучия», - отметила Кайзер Наталья Филипповна, председатель Самаркандского областного немецкого культурного центра. 

Интересная концертная программа включала в себя и зажигательные немецкие польки, балет, современный узбекский танец, немецкие национальные песни и сказку «Колобок». Праздник удался на славу, всем присутствующим было весело.
 
Зарина Хакбердиева

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