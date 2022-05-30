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  • 30 май 2022 16:28
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В Самарканде будет создана новая специальная промышленная зона

Свободная экономическая зона «Ургут». За последние четыре года здесь запущено 63 проекта на сумму 302,7 млн долларов, создано более 4000 новых рабочих мест. С начала текущего года действующими предприятиями произведено продукции на сумму свыше 1 триллиона сумов, а сумма экспорта составила 29 миллионов долларов США.

 


 

Массив Хишрав 2, входящий в географию города Самарканд. Здесь на 300 гектарах по инициативе глав государства будет создана новая промышленная зона. Намечается реализация 32 проектов в области машиностроения, электротехники,фармацевтики, пищевой, химической, кожевенно-обувной промышленности. На создание объектов инфраструктуры будет направлено около 55 миллиарда сумов. Реализация намеченных целей даст возможность создать более 3000 новых рабочих мест.

 

На перевод смелых бизнес-решений в практическую плоскость намечается направить 400 миллионов долларов. Индустриальная зона расположится на юго-западе, в 14 км от центра города Самарканда, вдоль магистральной дороги М37.

 

Площадь земельного участка под проекты составит 205,6 гектаров, на оставшейся территории будут созданы объекты дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, зоны охраны, административное здание и логистический центр.

 

Таким образом, на строительство автомобильных дорог протяженностью 20 км из республиканского бюджета будет направлено 22 млрд 980 млн. сумов, канализационных сетей протяженностью 14 км-7 млрд 500 млн. сумов. На обеспечение индустриальной зоны электро- и газоснабжением - 24 млрд 200 млн. сумов. А значит, в развитии и местная инфраструктура, чему прежде всего радо местное население.

 

Свободные экономические зоны имеют важное значение для развития промышленности. Предприятия промзон обеспечивают экспорт продукции и способствуют росту показателей налоговых поступлений. А это в свою очередь, является важным аспектом сокращения бедности и повышения благосостояния народа. Не это ли задача сегодня считается первостепенной?

 

Зарина Хакбердиева


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