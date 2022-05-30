Малазийский вуз безвозмездно передал около 800 книг для университета «Шёлковый путь» в Самарканде

В Посольстве Узбекистана в Малайзии состоялась встреча с представителями Технологического университета MARA (MARA University of Technology – UiTM), в ходе которой они передали научную литературу и учебные пособия для библиотечного фонда международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь» в Самарканде, сообщает ИА «Дунё».

Технологический университет MARA, созданный в 1956 году, на сегодняшний день является крупнейшим государственным вузом страны и находится под патронажем Короля Малайзии. Занимает 651-е место в мире согласно QS University Rankings 2022. Университет имеет 34 филиала во всех штатах Малайзии.

Профессорско-преподавательский и технический состав вуза составляет около 20 тысяч человек, а количество студентов – более 185 тысяч. Учебное заведение предоставляет широкий спектр образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры по 500 специальностям.

24 декабря 2019 года в ходе визита делегации UiTM в Узбекистан был подписан Меморандум о сотрудничестве с университетом "Шелковый путь” для развития академических и научных связей. Церемония прошла во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи посла Равшана Усманова с ректором UiTM Розиёй Мохд Джанор в феврале текущего года.

Малазийской стороной безвозмездно переданы в посольство 790 книг по английскому языку, туризму, экономике, маркетингу, менеджменту, статистике, точным наукам и другим дисциплинам.

Зарина Хакбердиева