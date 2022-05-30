В городе Самарканде состоялся III съезд нейрохирургов Узбекистана

Целый ряд вопросов, связанных с нейрохирургией, развитием службы на местах обсудили на третьем съезде нейрохирургов Узбекистана. Международный конгресс в Самарканде включил широкий спектр тем и направлений в этой области-от диагностики до внедрения современных методов оперативного лечения нейрохирургических заболеваний.





В работе съезда приняли участие ведущие специалисты в области нейрохирургии, более 400 экспертов, представляющих 15 стран-Россию, Казахстан, Таджикистан и другие. Масштаб конференции свидетельствует о расширении горизонта сотрудничества. В открытых дискуссиях обсуждены важные вопросы по диагностике и лечению нейрохирургических заболеваний, актуальные аспекты оказания медицинской помощи, вопросы развития исследований в нашей стране и наращивания научно-технического потенциала.

Благодаря кардинальным реформам в системе здравоохранения Узбекистана, усилиям ведущих отечественных специалистов в нейрохирургии, регулярный обмен опытом с известными зарубежными клиниками и врачами, в последние годы отрасль получила довольно динамичное развитие в нашей стране.

Сегодня по республике более 350 опытных нейрохирургов. Согласно статистике, как отмечают эксперты, в среднем на одного специалиста приходится порядка ста тысяч человек. Потому, в мире эта специальность остаётся одной из самых востребованных и актуальных.

Решения, принятые в ходе съезда, помогут реализации программ, направленных на модернизацию отечественного здравоохранения. Благодаря работе форума, широкий круг врачей и исследователей получит бесценный опыт и информацию о современных мировых трендах и возможностях применения инновационных технологий. Это обусловливает проведение международного форума на регулярной основе.

С целью всесторонней поддержки начинающих специалистов, ее вовлечения в научные исследования, в рамках съезда был проведен конкурс молодых учёных.

Зарина Хакбердиева