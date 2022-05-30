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  • 30 май 2022 13:35
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16 участников конфликта из-за рудника задержаны в Пахтачи

16 участников конфликта из-за рудника задержаны в ПахтачиСотрудники правоохранительных органов предотвратили конфликт двух группировок, споривших из-за территории золотосодержащего рудника «Коракутон» в Пахтачийском районе Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

 

Получив оперативную информацию, сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью управления уголовного розыска УВД провели операцию и остановили ссору между группировками, «причастными к разграблению золотосодержащих камней на руднике», говорится в сообщении.

 

В ходе операции были задержаны 16 человек. В отношении них определён административный арест.

 

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