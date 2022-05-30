В Самарканде водитель автобуса с туристами уснул за рулем и врезался в грузовик

В Самаркандской области туристический автобус с иностранными туристами и грузовой автомобиль врезались. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента безопасности дорожного движения.

ДТП случилось ночью 22 мая в Иштыханском районе на международной трассе М-37. Автобус направлялся по маршруту Бухара-Самарканд. Автобус и грузовик КАМАЗ столкнулись. В результате автобус съехал в бетонное ограждение.

Напарник водителя автобуса погиб на месте от полученных повреждений. Отмечается, что гражданин Румынии был госпитализирован с травмами.

Согласно данным, водитель автобуса с туристами уснул за рулём.

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