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  • 30 май 2022 11:30
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В Самарканде водитель автобуса с туристами уснул за рулем и врезался в грузовик

В Самарканде водитель автобуса с туристами уснул за рулем и врезался в грузовикВ Самаркандской области туристический автобус с иностранными туристами и грузовой автомобиль врезались. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента безопасности дорожного движения.

 

ДТП случилось ночью 22 мая в Иштыханском районе на международной трассе М-37. Автобус направлялся по маршруту Бухара-Самарканд. Автобус и грузовик КАМАЗ столкнулись. В результате автобус съехал в бетонное ограждение.

 

Напарник водителя автобуса погиб на месте от полученных повреждений. Отмечается, что гражданин Румынии был госпитализирован с травмами.

 

Согласно данным, водитель автобуса с туристами уснул за рулём.

 

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