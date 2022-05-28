Знаменитое здание-монстр в Самарканде планируют снести

Знаменитое здание-монстр в Самаркандском районе Самаркандской области планируют снести. Владелец построил его безо всяких разрешительных документов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минстроя.

Напомним, что в соцсетях уже несколько дней подряд пользователи обсуждают высотное здание, расположенное возле Самарканда. Не иначе как дом-монстр его и не называют. Действительно, если посмотреть на видео, становится страшно за жителей этого здания, которое словно качается на ветру и выглядит крайне непропорционально.

В Минстрое рассказали, что местный житель снес часть своего дома и без оформления градостроительной документации, разрешающей строительство, возвел 11-этажное здание гостиницы с двухэтажным подвалом.

У владельца здания полный бардак в документах:

·нет решения хокима Самаркандского района, разрешающего строительство, или разрешения районного строительного отдела;

·нет архитектурно-планировочного задания;

·не полностью разработаны и не утверждены инженерная геология, проектно-сметная документация;

·документы на строительство не проведены в установленном порядке через градостроительный совет;

·не представлены паспорта и сертификаты соответствия требованиям строительных материалов, используемых на объекте строительства;

"Хотя во время строительства сотрудниками территориальной инспекции неоднократно давались указания прекратить возведение объекта владелец самовольно продолжил осуществлять задуманное", – подчеркнули в министерстве.

В 2016 году специалисты компании SVP MASKAN, имеющей специальную лицензию на строительство гостиниц, изучили техническое состояние здания и выдали заключение о разработке проектной документации по усилению ригелей и железобетонных каркасов. При этом проект по данному усилению так и не был разработан и не было получено положительное заключение органов экспертизы.

"6 мая 2022 года сотрудники "Узогирсаноатлойиха" и территориальной инспекции обследовали сейсмическое состояние здания и на основании заключения подтвердили, что здание не соответствует требованиям КМК и ШНК. Кроме того, некоторые части колонн имеют трещины, на основании этого было выдано заключение о сносе здания", – отметили в Минстрое.