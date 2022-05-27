» » » В Ургутском районе лихач сбил подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте
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  • 27 май 2022 16:42
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В Ургутском районе лихач сбил подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте

Начальник Информационной службы МВД Ж.Сагдуллаев сообщает о ДТП в Ургутском районе, которое произошло из-за нарушения правил дорожного движения пешеходом и, возможно, водителем, который двигался по городу на большой скорости.

 

В Ургутском районе лихач сбил подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте

 

25 мая текущего года в Ургутском районе на улице Навои Шох водитель автомобиля «Кобальт» сбил 16-летнего пешехода А.Н.

Подросток в результате аварии не погиб, его госпитализировали с травмами различной тяжести.


Следственный отдел Ургутского РОВД возбудил уголовное дело по статье 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») УК РУз. Ведется следствие, сообщает Нуз.уз.


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