В Самарканде впервые открылась хоккейная школа

В Самарканде впервые в истории открылась хоккейная школа. Об этом пишет «Даракчи».

На данном этапе идет процесс формирования команд по возрастным категориям. В настоящее время в самаркандской хоккейной школе «Шердор» занимаются около 25 мальчиков от 5 до 10 лет.

По мнению специалистов, для развития самого популярного зимнего вида спорта в каждом регионе Узбекистана должны функционировать как минимум по одной современной ледовой площадке с детскими хоккейными командами. Это позволит начать активную соревновательную практику. В настоящее время условия для развития хоккей с шайбой созданы лишь в Ташкенте и Самарканде.

Толчок развитию ледовых видов спорта в республике, в том числе хоккея, был дан в январе 2017 года, когда в столице началось строительство первого профессионального ледового дворца «Хумо Арена». В конце 2017 года в Узбекистане была образована Федерация хоккея, под эгидой которой проводится открытый чемпионат страны. А в 2023 году хоккей Узбекистана планирует выйти на профессиональную международную арену.