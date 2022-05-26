Экспонаты самаркандского музея выставят в Лувре

Осенью этого года в одном из крупнейших музеев мира Лувре в Париже пройдет выставка «Великолепие Центральной Азии. На караванных путях Узбекистана». В экспозиции планируется представить археологические раритеты нашей страны. По инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в процессе реставрации уникальных экспонатов разработаны и реализуются конкретные программы в сотрудничестве с зарубежными специалистами.





В Государственном музее истории культуры Узбекистана в Самарканде группа французских экспертов в настоящее время реставрирует 12 самых древних реликвий.

Кристин Парисел — независимый реставратор знаменитого Лувра во Франции. Специалист с многолетним стажем занимается ремонтом экспонатов, хранящихся в музеях Индии и Центральной Азии. Приехавшей гостье приятно работать в древнем Самарканде, принимать участие в подготовке к проведению престижного события. Она использует современные методы восстановления раритетов. Как произведение искусства экспонаты имеют мировое значение.





-Моя докторская диссертация посвящена восстановлению археологических находок в Центральной Азии,-говорит Кристин Парисел, независимый реставратор музея Лувра. -У меня есть опыт в изучении древней керамики. Что касается нашей сегодняшней работы, то мы обновляем экспонаты, хранящиеся в музее Самарканда, и готовим их к показу на выставках в Лувре. Процесс реставрации оказался очень сложным и трудоемким. Каждый экспонат уникален по своему и имеет хорошую степень сохранности.





Покорять посетителей знаменитого музея в Париже отправятся наиболее интересные экспонаты со всех музеев страны. Только из Государственного музея истории культуры Узбекистана в Самарканде отобраны 30 раритетов. Это предметы археологии, среди них керамика, также скульптура, оссуарий, металлические и стеклянные изделия. Проведение выставки является результатом договоренности президентов Узбекистана и Франции.





-В настоящее время ведутся реставрационные работы. Например, восстановлением обугленной двери мавзолея Гур Эмир занимается независимый реставратор из Франции,-рассказывает хранитель фонда самаркандского музея-заповедника Елизавета Лужникова . -Кроме того, отреставрированы металлические изделия, которые уже украшают наши витрины. Что касается двери, то ее возраст насчитывает более 600 лет. До 1996 года она хранилась в семейной усыпальнице Амира Темура. Далее в целях сохранности ее демонтировали и передали в музей, однако, за все это время дверь ни разу не подвергалась реставрации. На протяжении 10 дней французским реставратором ведется скрупулезная работа по очистке и укреплению двери. Можно сказать, что она получила вторую жизнь. Еще один факт. Каталог, выпущенный в 1992 году, послужил основой для отбора экспонатов для предстоящей выставки. Участие Узбекистана в столь престижном мероприятии также положительно скажется на роли и месте нашей страны в мировом сообществе. Потому что Лувр — один из крупнейших музеев планеты. Для меня большая честь принять участие в выставке, она поможет увеличить поток туристов в Узбекистан и повысить их интерес к нашей стране.





Еще один факт. В результате исследований, проведенных самаркандскими археологами совместно с японскими коллегами, в 2017 году в городище Кафыркала под Самаркандом были обнаружены деревянные обугленные панели. Они были установлены в летней резиденции правителя Согда. Раскопки показали, цитадель относится к 4-5 векам. По мнению ученых, резиденция была уничтожена в результате пожара, вспыхнувшего во время арабского завоевания. В процессе вскрытия были обнаружены находки- 3 панели и 4 арки. В настоящее время панно и ряд других экспонатов реставрируются местными и французскими специалистами.





-Материал несет нам огромную информацию об эпическом облике человека, о костюмах, аксессуарах, прическе, религиозных обрядах,-делится Марина Реутова, реставратор и руководитель реставрационного отдела института археологии в Самарканде. -Здесь есть момент поклонения богине Нана, которая очень почиталась в Согде, а также изображено празднование Навруза.

Делегация в составе экспертов из знаменитого Лувра и представителей французской прессы посетили Самарканд и ознакомились с историей уникальных находок и процессом реставрации. Наряду с фрагментами археологии и другими шедеврами из самаркандского музея, достойное место в экспозиции займут и другие раритеты Узбекистана. После престижной выставки экспонаты вернутся на прежнее место.

Зарина Хакбердиева