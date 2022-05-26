Последний звонок прозвенел в 1268 школах Самаркандской области

Сегодня во всех общеобразовательных школах страны по случаю окончания учебного года прошли праздничные мероприятия. Последние звонки прозвенели для 45 200 11- классников из 1268 школ Самаркандской области.





В адрес выпускников прозвучали поздравления с окончанием школы, теплые пожелания, напутствия в самостоятельную жизнь. На традиционной линейке зачитали поздравление Президента в адрес выпускников школ. Отмечалось, что целеустремленные юноши и девушки, готовые направить все свои знания и способности на достижение благородной цели – стать достойными сыновьями и дочерьми своей Родины и народа, безусловно, являются нашей надеждой и опорой, золотым фондом, поистине бесценным богатством Нового Узбекистана.





Отметим, около 300 молодых ребят среди выпускников школ Самаркандской области досрочно стали студентами престижных вузов десятков развитых стран, в том числе США, России, Турции, Германии, Англии и Японии. Тот факт, что наши выпускники уже являются студентами сразу нескольких зарубежных вузов, является результатом их стремления и тяги к знаниям.

Зарина Хакбердиева