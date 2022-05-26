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  • 26 май 2022 17:51
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Открытие спортзала в Пастдаргомском районе

Привлечению массового спорта и развитию физического воспитания среди населения, особенно молодежи, в стране уделяется особое внимание. В отдаленных районах строятся и сдаются в эксплуатацию современные спортивные комплексы и сооружения. Так, в махалле «Чортут» Пастдаргомского района Самаркандской области состоялось открытие нового спортивного зала.

 

Спортзал открыли на базе районной общеобразовательной школы №36. Долгое время здание учебного заведения находилось в аварийном состоянии. Не было условий и для занятия спортом.  Реконструкция сельской школы стала возможной благодаря спонсорской поддержке. На ремонт и оснащение  было направлено  более 200 миллионов сумов.

 

Открытие спортзала стало большим праздником для местных жителей. Современные условия, оснащение новым спортивным инвентарём высоко оценили  не только школьники, педагоги, но и гости торжественного мероприятия.

 

Выступившие отметили, что спорткомплекс станет любимым местом для учащихся, а также послужит укреплению здоровья подрастающего поколения и воспитанию талантливых спортсменов. Он также станет местом притяжения детей  во время летних каникул. Так как есть возможность заниматься боксом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом.


-Я считаю, что после ремонта школы, здесь вырастут настоящие олимпийские чемпионы, которые покажут лучшие результаты,-говорит Комил Хамдамов -  председатель схода граждан махалли «Чортут». В нашей махалле проживает более одной тысячи молодых людей. Мы планируем открыть в школе секции по рукопашному бою, боксу и курашу.


Также в махалле «Чортут» намечено создание новых спортивных клубов для молодёжи. Полностью реконструированный спорткомплекс со всеми удобствами позволит подрастающему поколению с пользой проводить свободное время, регулярно заниматься спортом и ставить перспективные цели на будущее.

 

Зарина Хакбердиева


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