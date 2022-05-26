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  • 26 май 2022 10:45
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Самаркандские ювелиры заняли почетные места на фестивале в Бухаре

Как известно с 21 по 25 мая в Бухаре проходил Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. На престижном мероприятии со своей продукцией приняли участие ювелиры и мастера золотошвейного искусства из около 50 зарубежных стран.

 

 

 

 

Самаркандские ювелиры заняли почетные места на фестивале в Бухаре

 

 

Заслуживало внимания и участие самаркандских ремесленников. Уникальную выставку представили 30 мастеров древнего города.

 

 

 

В результате на фестивале номинированы следующие искусные мастера нашего региона:

 

Хасан Курбанов – I место в номинации «Лучший ювелир»;

 

Шавкат Зохидов – II место в номинации «Лучший зардуз»;

 

Наргиза Холмирзаева – III место в номинации «Лучшая школа вышивания».

 

Мавлюда Хамдамова также вошла в число победителей в номинации «Самый лучший ремесленник».

 

 

Самаркандские ювелиры заняли почетные места на фестивале в Бухаре

 


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