Самаркандские ювелиры заняли почетные места на фестивале в Бухаре

Как известно с 21 по 25 мая в Бухаре проходил Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. На престижном мероприятии со своей продукцией приняли участие ювелиры и мастера золотошвейного искусства из около 50 зарубежных стран.

Заслуживало внимания и участие самаркандских ремесленников. Уникальную выставку представили 30 мастеров древнего города.

В результате на фестивале номинированы следующие искусные мастера нашего региона:

Хасан Курбанов – I место в номинации «Лучший ювелир»;

Шавкат Зохидов – II место в номинации «Лучший зардуз»;

Наргиза Холмирзаева – III место в номинации «Лучшая школа вышивания».

Мавлюда Хамдамова также вошла в число победителей в номинации «Самый лучший ремесленник».