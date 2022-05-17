» » » Изучен опыт махалли «Кукгумбаз»
﻿
  • 25 май 2022 16:17
  • 17

Изучен опыт махалли «Кукгумбаз»

В махалле «Кукгумбаз» Джамбайского района Самаркандской области прошел семинар, посвященный презентации работ, проводимых на основе идеи «Во имя чести и достоинства человека».

 

Изучен опыт махалли «Кукгумбаз»

 

На примере данной махалли была проанализирована работа, проводимая на территории второго сектора, возглавляемого прокурором района, по работе с уязвимыми слоями населения, гражданами, включенными в «тетради», безработными.

 

Хоким района К.Собиров, заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан Ш.Аминов и ответственные работники областной прокуратуры ознакомились с деятельностью, проводимой в махалле.

 

В рамках семинара были проведены различные культурные программы и социальные акции. Для жителей махалли организованы медицинский осмотр и ярмарка свободных рабочих мест.

 

Изучен опыт махалли «Кукгумбаз»

 

Настоящим подарком для местных жителей стал современный махаллинский центр, построенный на условиях государственно-частного партнерства. В двухэтажном здании также расположены пункты бытового обслуживания и торговли.


Похожие статьи:
﻿
В 64 махаллях Самаркандской области проведены выборы

В 64 махаллях Самаркандской области проведены выборы

Новости Самарканда
﻿
В махалле «Куконли» Пастдаргомского района прошли профилактические мероприятия

В махалле «Куконли» Пастдаргомского района прошли профилактические мероприятия

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области прошел конкурс образцовых махаллей

В Самаркандской области прошел конкурс образцовых махаллей

Общество / Новости Самарканда
﻿
В честь неповторимой Родины

В честь неповторимой Родины

Общество / Новости Самарканда
﻿
Конкурс инспекторов профилактики

Конкурс инспекторов профилактики

Новости Самарканда / Общество
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика