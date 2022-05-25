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  • 25 май 2022 10:12
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Последние звонки прозвенели в 1268 школах Самаркандской области

Сегодня во всех общеобразовательных школах страны по случаю окончания учебного года прошли праздничные мероприятия. Последние звонки прозвенели для 45 200 11- классников из 1268 школ Самаркандской области.

 

Последние звонки прозвенели в 1268 школах Самаркандской области

 Последние звонки прозвенели в 1268 школах Самаркандской области

 

 

Выпускников пришли поздравить руководители регионов, депутаты, должностные лица предприятий и организаций. В одном из таких мероприятий принял участие и хоким области Э.Турдимов.

 

Глава вилоята зачитал поздравление Президента в адрес выпускников школы. Он поздравил юношей и девушек с окончанием школы и пожелал им успехов в дальнейшей учебе и работе.

 

Последние звонки прозвенели в 1268 школах Самаркандской области

 

 

Отметим, около 300 человек среди выпускников школ досрочно стали студентами престижных вузов десятков развитых стран, в том числе США, России, Турции, Германии, Англии и Японии.


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