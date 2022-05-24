В Самарканде сотрудник ДПС запугал водителя шокером

В соцсетях распространился видеоролик, в котором сотрудник дорожно-патрульной службы запугивает водителя электрошокером. Ситуацию прокомментировали в УВД Самаркандской области.

Инцидент произошел 20 мая на улице Галакапа Джамбайского района. Инспектор ДПС М.А. остановил водителя Л.А., нарушившего правила дорожного движения. После этого был составлен административный протокол, согласно которому автомобиль Spark подлежал изъятию на штрафстоянку.

В один момент инспектор решил сесть за руль, дабы самолично отвезти машину на временное хранение. Однако, это возмутило водителя, который не давал на это разрешение. Мужчина попросил вызвать эвакуатор, в результате чего его припугнули электрошокером за отказ подчиняться требованиям сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время по факту произошедшего проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК