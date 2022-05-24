» » » Обсерватория Улугбека
﻿
  • 24 май 2022 22:10
  • 60

Обсерватория Улугбека

Создателем одного из любопытнейших исторических памятников Самарканда, уникального сооружения - средневековой обсерватории, является Мухаммад Тарагай, более известный как Улугбек . Он является внуком великого полководца Амира Темура.
 

Надо сказать, что здание обсерватории хоть и является памятником архитектуры, но в его создании большую роль сыграли скорее ученые-астрономы, нежели архитекторы. Здание само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами, довольно нестандартным и весьма оригинальным. Улугбек старался проводить в обсерватории большую часть своего свободного от государственных дел времени.
 
Он руководил обсерваторией целых 10 лет, при нем было сделано множество открытий. Надо отметить, что «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы» - главный научный труд Улугбека, еще очень долгое время продолжали оставаться уникальными. В Европе подобные расчеты смогли произвести лишь в XVII веке. Рядом с местом, где некогда находилась величественная обсерватория, в 1964 году был построен музей, носящий имя Улугбека, а в 2010 году рядом с музеем установлен памятник Улугбеку.
 
Зарина Хакбердиева

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде на территории обсерватории Мирзо Улугбека установят солнечные часы

В Самарканде на территории обсерватории Мирзо Улугбека установят солнечные часы

Новости Самарканда
﻿
День рождения Мирзо Улугбека отметили в Самарканде

День рождения Мирзо Улугбека отметили в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В обсерватории Мирза Улугбека прошел открытый урок

В обсерватории Мирза Улугбека прошел открытый урок

Новости Самарканда / Культура / Видео Новости
﻿
В области к празднику придумали туристическую программу

В области к празднику придумали туристическую программу "Святая женщина"

Новости Самарканда / Туризм
﻿
Как обнаружили обсерваторию Мирзо Улугбека?

Как обнаружили обсерваторию Мирзо Улугбека?

Новости Самарканда / ТОП / Туризм
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика