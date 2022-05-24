Обсерватория Улугбека

Создателем одного из любопытнейших исторических памятников Самарканда, уникального сооружения - средневековой обсерватории, является Мухаммад Тарагай, более известный как Улугбек . Он является внуком великого полководца Амира Темура.





Надо сказать, что здание обсерватории хоть и является памятником архитектуры, но в его создании большую роль сыграли скорее ученые-астрономы, нежели архитекторы. Здание само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами, довольно нестандартным и весьма оригинальным. Улугбек старался проводить в обсерватории большую часть своего свободного от государственных дел времени.

Он руководил обсерваторией целых 10 лет, при нем было сделано множество открытий. Надо отметить, что «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы» - главный научный труд Улугбека, еще очень долгое время продолжали оставаться уникальными. В Европе подобные расчеты смогли произвести лишь в XVII веке. Рядом с местом, где некогда находилась величественная обсерватория, в 1964 году был построен музей, носящий имя Улугбека, а в 2010 году рядом с музеем установлен памятник Улугбеку.

Зарина Хакбердиева