В Самаркандской области ежегодно будет проводиться «Международная неделя зиёрат-туризма»

В Ташкенте, Самаркандской и Бухарской областях ежегодно будет проводиться «Международная неделя зиёрат-туризма». Об этом сообщает

Кабмин Узбекистана принял постановление «О мерах по организации и проведению «Международной недели зиёрат-туризма». Начиная с этого года она будет проводиться на постоянной основе в первую неделю ноября, сообщает ИА «Дунё».

Целью проведения международной недели является более эффективное использование имеющегося в нашей страны потенциала паломнического туризма, представлении Узбекистана как одного из важнейших центров мировой цивилизации, завоевании высокого признания мирового сообщества и международных организаций, а также диверсификации услуг паломнического туризма и увеличения туристического экспорта.

В рамках международной недели будут проводиться выставки изданных в Узбекистане религиозных книг, трудов религиоведов и священного Корана, а также тематической сувенирной продукции.

В рамках Международной недели также предусмотрено ежегодное проведение следующих мероприятий:

- в Самаркандской области – официальное открытие Международной недели, конференция «Исламское наследие Узбекистана», фестиваль «Национальные мелодии»;

- в Бухарской области – форум «Выпускники медресе Мир Араб», выставки «Современная исламская архитектура» и «Исламская каллиграфия и декоративное оформление»;

- в городе Ташкенте – «круглый стол» на тему «Исламская экономика», выставка «Национальные одежды», конференция «Халяльный туризм», фестиваль «Халяльные блюда»;

- семинары, научно-практические конференции и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развития зиёрат-туризма.

Также предусмотрено проведение пресс-конференций и брифингов, предусматривающих всестороннее освещение данных мероприятий в местных и зарубежных СМИ.

Соответствующие задачи по организации «Международной недели» и проводимых в ее рамках мероприятий на высоком уровне, обеспечению участия в них авторитетных зарубежных экспертов, специалистов и представителей СМИ возложены на министерства иностранных дел, внутренних дел, Комитет по делам религий, министерства туризма и культурного наследия, культуры, ассоциацию «Хунарманд», другие ответственные ведомства и организации.