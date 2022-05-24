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  • 24 май 2022 20:58
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В Самаркандской области запущена солнечная ФЭС промышленного масштаба

В Самаркандской области запущена солнечная ФЭС промышленного масштабаС сегодняшнего дня крупная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт построенная, в Нурабадском районе Самаркандской области, начала подавать электроэнергию в единую энергосистему Узбекистана.

 

Она способна вырабатывать 260 млн. киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечивать электроэнергией более 80 тыс. домов, пишет UzReport.

 

«Ввод станции позволит сэкономить 78 млн. кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 тыс. тонн вредных выбросов. При таком количестве сэкономленного газа можно обеспечить природным газом все существующие домохозяйства страны в течение 10 дней», - говорится в сообщении Минэнерго.

 

Примечательно, что в то время как на строительстве было занято 400 рабочих, после ввода в эксплуатацию, на станции создано 25 новых рабочих мест.

 

Проект реализован за счет прямых инвестиций французской компанией Total Eren, за $100 млн.

 

Отмечается, что данная станция является второй по величине солнечной фотоэлектрической станцией в истории Узбекистана по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а первая аналогичная солнечная фотоэлектрическая станция была запущена в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области.

 

К слову, данный инвестиционный проект реализован в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 13 мая 2020 года.

 

Для справки: к концу 2023 года в Каттакурганском районе Самаркандской области эмиратская компания Masdar запустит вторую по величине в регионе солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 220 МВт.


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