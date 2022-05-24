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  • 24 май 2022 20:45
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МИД Казахстана отреагировал на инцидент с туристами в Самарканде

МИД Казахстана отреагировал на инцидент с туристами в СамаркандеОфициальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, сообщило агентство «Казинформ».

 

«Министерство иностранных дел Казахстана обратилось с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан», — сказал Айбек Смадияров. По его словам, в ведомстве изучили видеозапись инцидента, в ходе которого сотрудники органов внутренних дел Самарканда применили электрошокеры к гражданам Казахстана.

 

«Общество в Узбекистане само осуждает действия правоохранителей. Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле», — заявил представитель МИДа.

 

«Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это и отслеживаем только часть защиты наших граждан», — добавил он.

 

В ночь на 21 мая сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.

 

Правоохранители заявляли, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть некий «план».

 

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