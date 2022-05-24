Презентация книги о народном художнике Таджикистана

В Самаркандском региональном филиале Академии наук «Турон» состоялась презентация книги Ашура Хайдарова- народного художника Таджикистана. Встречу открыл руководитель филиала Фарход Ахмеджанов. Он отметил важность прочного укрепления добрососедских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. Рассказал собравшимся о деятельности заслуженного деятеля искусств. Ашур Хайдаров весьма разносторонний художник, автор многих жанровых полотен. Он родился и вырос в Самарканде.





Состоялась и церемония принятия в члены Академии наук «Турон» ряда представителей различных профессий и заслуженных деятелей Самаркандской области.





Руководитель Самаркандского областного отделения Академии наук «Турон» Фарход Ахмеджонов пожелал успехов в работе и дальнейшего творчества членам Академии, а также проинформировал участников о планах на будущее.





Зарина Хакбердиева