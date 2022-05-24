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  • 24 май 2022 20:31
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Презентация книги о народном художнике Таджикистана

 
  
В Самаркандском региональном филиале Академии наук «Турон» состоялась презентация книги Ашура Хайдарова- народного художника Таджикистана. Встречу открыл руководитель филиала Фарход Ахмеджанов. Он отметил важность прочного укрепления добрососедских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. Рассказал собравшимся о деятельности заслуженного деятеля искусств. Ашур Хайдаров весьма разносторонний художник, автор многих жанровых полотен. Он родился и вырос в Самарканде.

Состоялась и церемония принятия в члены Академии наук «Турон» ряда представителей различных профессий и заслуженных деятелей Самаркандской области. 

Руководитель Самаркандского областного отделения Академии наук «Турон» Фарход Ахмеджонов пожелал успехов в работе и дальнейшего творчества членам Академии, а также проинформировал участников о планах на будущее. 

Зарина Хакбердиева

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