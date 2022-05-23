Мавзолей Ходжи Данияра

Гробница Ходжи Данияра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила - так называют его христиане, или Даниэля - одного из четырёх великих иудейских пророков, расположена рядом с рекой Сиаб, меж холмов Афросиаба (Афрасиаба).





Это потрясающее место, где правит покой и всепоглощающая вера, известно, с одной стороны, как захоронение святого человека, являющееся культовым, а с другой - тем, что вокруг него до сих пор ведутся споры - чье же именно тело покоится в этом мавзолее. Но как бы то ни было, все уверены в одном: всякий попавший в Самарканд обязан прийти к мазару Ходжи Данияра, чтобы поклониться святому.





Множество историй также связано с длиной могилы. Служители мавзолея неоднократно перестраивали гробницу, утверждая, что в особо благополучные года кости святого растут. Таким образом, на сегодняшний момент длина могилы достигла 18-метров. Говорят, что рука Даниила будет расти до тех пор, пока ею не будет опоясана вся планета, и тогда на Земле наступит рай. Согласно другой легенде, Тамерлан решил построить гробницу такой длины, чтобы враги и люди алчные не смогли отыскать мощи.





Все официальные делегации из стран с различным вероисповеданием, прибывающие в Самарканд, обязательно посещают мавзолей пророка Даниила.

Зарина Хакбердиева